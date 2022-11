Grávida novamente, Thaila Ayala refaz clique de sua primeira gestação em Nova York

Atriz Thaila Ayala está esperando sua segunda filha com Renato Góes, com quem já tem o filho Francisco

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 22h00

Viajando por Nova York, nos Estados Unidos, a atriz Thaila Ayala (36) aproveitou para recriar uma foto de sua primeira gravidez, do filho Francisco, com o também ator Renato Góes (35). O casal espera a segunda filha, Tereza.

“Trouxe o Chico e agora, Tereza pra passear no lugar que ERA o meu favorito no mundo, percebi nessa viagem que meu lugar favorito no mundo mudou para onde vocês, minha família, estiverem!!!", exaltou Thaila na legenda da publicação que fez no seu perfil oficial no Instagram.

Na foto recriada, ela aparece sentada em um parque, em frente à um lago, com uma paisagem tipicamente nova iorquina no fundo, com bastante mato, mas com prédios altos. Os mesmos prédios em ambas as fotos tiradas pela atriz.

Veja a foto de Thaila Ayala que recriou clique idêntico de sua primeira gestação:

Renato Góes revela sexo e nome do segundo filho com Thaila Ayala

Após compartilharem que serão papais, Renato Góes divulgou o sexo e o nome da criança, mas na sequência apagou a postagem. A bebê é uma menina e se chamará Tereza. "Agora somos 4. Vai chegar uma menina pra te proteger, Francisco. E juntos, vamos dar a ela o maior amor do mundo! #Tereza", escreveu Góes.