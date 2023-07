Grávida, MC Mirella rebola ao som de funk e exibe barriguinha

Cantora MC Mirella dança muito enquanto espera o nascimento de sua primeira filha

Nesta sexta-feira, 14, a cantora MC Mirella decidiu exibir sua barriguinha de quatro meses de gravidez de uma menina de uma forma diferente! Rebolando muito ao som de um bom funk dentro do seu closet, a artista encantou ao mostrar sua primeira gestação, fruto de seu relacionamento com o cantor de dançarino Dynho Alves.

“Fiz de qualquer jeito só para subir mesmo! Às vezes é bom dar uma movimentada para não enferrujar muito”, escreveu a cantora de funk, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Mirella se acaba de rebolar dentro do closet de sua casa, mostrando que ainda está conseguindo aproveitar muito durante a gravidez de sua filha.

Os comentários foram divididos de pessoas que criticaram a postura da cantora, mas outros elogiaram a artista. “Nem parece que tá grávida… coitada dessa crinça”, disparou um internauta. “A Serena: ‘Rapaz, tá certo isso?’”, brincou uma outra seguidora. “A coitada da criança tendo um terremoto na barriga”, ironizou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mirella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella justifica momento polêmico em chá revelação

MC Mirella e Dynho Alves viveram fortes emoções no chá revelação luxuoso da primeira filha. Além de descobrir que teriam uma menina, a cantora causou polêmica com uma performance em meio a descoberta do sexo da bebê, que foi exibida em uma live nas redes sociais. Acontece que a cantoria não agradou os espectadores e a artista veio a público esclarecer a atitude. "Deixa eu só falar uma coisinha. O som no ambiente estava incrível. O som da live não tinha controle. Eu estava sem retorno (ear). Era impossível se escutar e eu estava MEGA nervosa. Só pra esclarecer tá”, a cantora escreveu e ainda disparou: “Me garanto no palco, é isso beijos e boa noite", ela concluiu.