Grávida, Leandra Leal exibe sua barriga em look justo

Esperando o nascimento do segundo filho, a atriz Leandra Leal destacou sua barriga de grávida ao usar look justo e brilhante em noite especial

A atriz Leandra Leal exibiu sua barriga de grávida ao participar do evento de lançamento da série Justiça 2, da Globo, nesta terça-feira, 9, no Rio de Janeiro. A estrela surgiu com um vestido longo justo ao corpo e repleto de brilhos.

O modelito destacou a nova forma da barriguinha dela, que já está crescendo durante a gestação. Inclusive, ela posou com a mão na barriga para marcar ainda este momento especial de sua vida.

Leandra espera o nascimento do segundo filho, sendo que é o primeiro bebê com o atual marido, Guilherme Burgos. A gestação foi anunciada em março por meio de um post nas redes sociais e eles esperam a chegada de um menino. A atriz já é mãe de Julia, de 9 anos.

O casamento de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores no dia 22 de dezembro de 2023 ao mostrar alguns detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Eles celebraram a união na tarde de quinta-feira, 21, em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou como foi a área interna do casamento.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou vários posts dos seus amigos sobre o seu casamento. Nas imagens, ela e o amado apareceram lado a lado em uma área com muitas plantas e flores enquanto trocavam juras de amor. Logo depois, ela ainda exibiu uma foto de como foi o bolo de casamento deles, que teve três andares e fotos dos noivos no topo do doce.

Para o grande dia, Leandra Leal usou um vestido de noiva branco, longo e com uma capa transparente na região dos ombros e colo. Por sua vez, o noivo usou um terno claro.

Os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.