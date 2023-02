Grávida, Hilary Swank mostra barrigão da espera por seus gêmeos

A atriz Hilary Swank esbanjou o barrigão à espera de gêmeos nesse domingo, 5: "começando a crescer"

Grávida de gêmeos, Hilary Swank (48) decidiu esbanjar o barrigão à espera dos filhos neste último domingo, 5. A atriz está casada com o empresário Philip Schneider desde 2018, e os dois estão embarcando na primeira gravidez do casal - que contou com uma surpresa dupla.

A famosa divulgou uma publicação em suas redes sociais na cozinha de sua casa, mostrando o barrigão de sete meses em um top e uma calça de Lycra, um look que destacou a silhueta. No post da publicação, a atriz brincou na legenda: "O forno está esquentando, a massa está começando a crescer",

Outros famosos, como Sharon Stone, Misha Collins e Sophia Bush Hughes comentaram no post da atriz, assim como alguns de seus seguidores e fãs: "[Risos] Você está tão grande, mas só no meio. Adorável", "Não sei se você está ciente, mas está começando a aparecer", "Você está deslumbrante", "Tão doce, eu amo esse perfil", entre outros comentários.

Hilary Swank aparece malhando grávida de sete meses e de gêmeos

Recentemente, a famosa Hilary Swank compartilhou em seu Instagram um vídeo nos Reels, no qual ela apareceu treinando com o barrigão. Na publicação, Hilary apareceu em uma roupa bem fitness, blusa de manga comprida cinza e em uma calça legging preta, com tênis brancos, fazendo alguns exercícios nas máquinas da academia. Na legenda, ela escreveu: "Eu e os bebês malhando".

Nos comentários, alguns famosos e seus seguidores se divertiram: "Wow, é como se você tivesse a força de três pessoas?", "Eu iria treinar com vocês três", "Que incrível", "Demais, você esta tão linda", "Você é tudo!", entre outros comentários.