Grávida, Giovanna Roque anuncia término com MC Ryan SP após chá revelação

Durante chá revelação, internautas criticaram postura de MC Ryan SP ao ignorar namorada grávida

Parece que o fim chegou! A influenciadora digital Giovanna Roque, que está esperando sua primeira filha, Zoe, com o cantor de funk MC Ryan SP, anunciou em suas redes sociais que o relacionamento com o funkeiro acabou. A modelo pediu para que as pessoas parem de relacionar seu nome com o dele, que a partir de agora não faz mais parte de seu convívio.

“A partir de hoje, estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio. Preciso de um apartamento na região da Barra, Recreio ou zona Sul do Rio para agora”, escreveu a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

O anúncio do término vem após a polêmica envolvendo o cantor de funk, que foi duramente criticado pelos internautas durante o chá revelação. Após descobrir que a bebê seria uma menina que se chamará Zoe, MC Ryan SP ignorou completamente a gestante e escolheu seu amigo, o ex-namorado da atriz Mel Maia, MC Daniel, para ser padrinho da criança.

“Sai o resultado e ele abraça os amigos dele ao invés de abraçar a mãe da filha. Essas coisas não entram na minha cabeça”, disparou uma internauta. “Nem um abraço ele deu”, criticou uma outra usuária. Além das outras inúmeras críticas ao cantor.

Conversa de Neymar Jr e MC Ryan SP chama a atenção na internet

Nesta última segunda-feira, 24, o cantor de funk MC Ryan SP deu o que falar na internet após descobrir que seria pai de uma menina durante seu chá revelação. Esperando a bebê com a influenciadora digital Giovanna Roque, o funkeiro compartilhou em suas redes sociais uma captura de tela de uma conversa feita com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., no qual conta a novidade para o atleta.

Porém, a troca de mensagens entre os dois chamou a atenção dos internautas pelos motivos errados. MC Ryan SP disse: “Somos papais de meninas agora, hein lindão. Os reis da revoada teve uma menininha. Coração chega aperta”. Então, Neymar respondeu: “É rapaz. Agora 'tamo' f*dido”. Com isso, o funkeiro respondeu: “Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um 38 para você e para mim [risos]”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao print da conversa deles. “Agora vão sentir o peso na consciência do que um pai passa quando um homem brinca com suas filhas”, disse um internauta. “As meninas nem nasceram e já estão lidando com esse tipo de situação dos próprios pais”, afirmou outro.

