Grávida, Gabriela Pugliesi dispensa parte da roupa para mostrar a barriguinha

Gabriela Pugliesi exibe a barriguinha de grávida de 17 semanas ao posar só de blusa em selfie no espelho

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 10h10

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto do crescimento de sua barriguinha de grávida. Nesta sexta-feira, 3, ela fez uma selfie no espelho e mostrou suas novas curvas.

Na foto, ela apareceu sem a parte de baixo da roupa e ainda levantou a blusa para exibir a barriga saliente. “17 semanas”, disse ela na legenda.

Gabriela Pugliesi está esperando o nascimento de um menino, que é fruto do relacionamento com o artista plástico Tulio Dek.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Revelação do sexo do bebê de Gabriela Pugliesi

Gabriela Pugliesi descobriu o sexo do bebê em meados de maio ao lado do namorado, Tulio Dek. Nas redes sociais, Gabriela mostrou que encomendou bolinhos com o recheio colorido. Ao morder o bolinho, o casal viu o recheio azul e descobriu que vai ter um menino. Na hora, Tulio ficou muito feliz e gritou que já sabia. “Eu falei, eu falei! Vem com Deus, meu filho, estamos te esperando”, disse ele. E Gabriela ficou surpresa e também muito contente. Logo depois, Tulio deu um lindo anel para a amada.

Na legenda do vídeo, a influencer escreveu: “Nosso anjinho já pode ter nome. Nunca fiquei tão feliz de ter errado! Tulio feliz que acertou”.