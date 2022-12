Grávida, Fiorella Mattheis exibe nova silhueta em evento

Fiorella Mattheis deixa a barriguinha de grávida em evidência ao curtir almoço especial com as amigas

A atriz Fiorella Mattheis (34) encantou ao deixar a barriguinha de grávida em evidência ao usar um look elegante para curtir um almoço com as amigas. Nesta quinta-feira, 8, a estrela surgiu com uma camisa branca e saia preta de cintura alta, que destacou a nova silhueta da futura mamãe.

Sorridente, a loira foi almoçar com Mari Saad e Camila Coutinho em um evento de Natal na cidade de São Paulo.

Vale lembrar que Fiorella Mattheis é casada com Roberto Marinho Neto desde 2021. Eles disseram o 'sim' em uma cerimônia intimista depois de quatro anos de namoro.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Thaila Ayala e Fiorella Mattheis festejam suas gestações

Recentemente, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis mostraram novas fotos juntas. As duas estão grávidas ao mesmo tempo e celebraram essa coincidência.

Nas imagens, as amigas de longa data surgiram esbanjando felicidade nas fotos encantadoras, exibindo as barriguinhas de gestante. "Amigas, comadres e agora mamães juntinhas! Te amo @fiorellamattheis", se derreteu Thaila Ayala na publicação.

"Sonho mais que perfeito!!!! Nunca imaginamos que daria tão certo, te amo garota!!!", respondeu Fiorella nos comentários.