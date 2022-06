Grávida, Fernanda Vasconcellos surge abraçada com o marido, Cássio Reis

Fernanda Vasconcellos exibe sua barriguinha de grávida em nova foto com o marido, Cássio Reis, em clima de romance

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 19h57

A atriz Fernanda Vasconcellos está chegando na reta final da gravidez do primeiro filho e encantou seus fãs ao mostrar o barrigão em uma nova foto. Desta vez, ela apareceu abraçada com o marido, o apresentador Cássio Reis, em uma foto feita ao ar livre e no final de uma tarde.

Na legenda, ela apenas disse: “O melhor lugar do mundo”.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “Lindos demais”, afirmou outro. “Vocês são muito fofos”, escreveu mais um.

Fernanda Vasconcellos espera o nascimento do primeiro filho, que será um menino. Cássio já é pai de Noah, fruto do relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014.

Foto de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis: