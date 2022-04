Grávida, Fernanda Vasconcellos posa com a família em clique divertido de Cássio Reis: ''Porto seguro''

À espera do primeiro filho, a atriz Fernanda Vasconcellos exibiu o barrigão em foto encantadora ao lado da família

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 09h26

A atriz Fernanda Vasconcellos (37) está radiante com a primeira gestação!

No domingo, 17, o maridão Cássio Reis (44) compartilhou um registro divertido da mamãe de primeira viagem ao lado de familiares, celebrando a Páscoa, em seu perfil no Instagram.

Exibindo o barrigão de gravidez, a artista posou com alguns jovens. Um deles é Noah Reis (13), primogênito de Cássio, do relacionamento com Danielle Winits.

"Que a vida se renove com saúde, amor, fé e esperança. Que o doce sorriso de quem você ama esteja presente em sua vida. Que a família seja sempre seu porto seguro e força para recomeçar. Uma linda Páscoa pra você!", escreveu Cássio Reis na legenda do post.

Nos comentários da postagem, famosos e fãs se derreteram pelo momento. "Ai que lindeza", disse a atriz Camila Rodrigues. "Ahhhh que amor! Que fotos lindas", "Que linda família!", "A Fe tá tão lindaaaaa!", "A barriga dela tá linda e enorme", elogiaram os internautas.

Vale ressaltar que Fernanda e Cássio estão juntos desde 2014 e anunciaram a gravidez da atriz no início de fevereiro.

Fernanda Vasconcellos surge com Cássio Reis em fotos engraçadas

À espera do primeiro filho, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis surgiram sorridentes, brincando com a "barriga" do ator, em fotos divertidas publicadas na web. "10 dias fora e na volta a barriga tá como?", brincou Cássio ao posar com uma bola na barriga.

