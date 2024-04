Grávida, Fernanda Paes Leme exibe barrigão em bastidores de gravação

Com a gestação bem avançada de Pilar, Fernanda Paes Leme exibe barrigão em bastidores de gravação de podcast; confira!

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está cada dia mais perto de conhecer sua filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Nesta quarta-feira, 3, a famosa exibiu seu barrigão da gestação avançada nos bastidores do podcast 'Mil e Uma TrETAS', de Thaila Ayala e Julia Faria, da qual ela foi convidada a participar.

Em seu perfil oficial do Instagram, a futura mamãe apareceu apenas de top de renda e blazer, deixando seu ventre em evidência. Fernanda posou em frente ao espelho e falou sobre a sua participação no podcast.

"1001 panças pra gravar @mileumatretas porque mesmo Mó grávida eu não resisto a um estúdio", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, ela ganhou diversos elogios de seus seguidores. "Lindíssima", declarou um internauta. "Você ficou tão bonita grávida", disse outro. "Você é a grávida mais linda que eu já vi", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme relata incômodo na reta final da gravidez

No último dia 28, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo e revelar o que mais a tem incomodado nos últimos dias: a azia. Em seus stories no Instagram, a amiga de Giovanna Ewbank contou que não tem conseguido dormir direito por conta do mal-estar.

"Meu Deus, quanta azia nessa reta final. Sério, mal dormi essa noite", iniciou Fernanda Paes Leme. E continuou: "Dizem os antigos que é porque a criança é cabeluda. E aí eu tenho que ter azia para a criança ter cabelo?", se divertiu a atriz.

"Dureza, viu. Fácil, não. Muita azia", completou a nova mamãe. Recentemente, ela encantou os fãs ao compartilhar um novo registro mostrando o barrigão em um 'ensaio fotográfico' improvisado no banheiro de sua casa.

Na imagem, Fernanda aparece cobrindo apenas o essencial com as mãos ao posar com o celular no espelho. "Sigo fazendo meu próprio ensaio de mó grávida", escreveu ela na legenda.