Grávida, Fabiana Justus choca ao mostrar barriga saltando: ''Neném aparecido''

Grávida pela segunda vez, Fabiana Justus mostrou como já está sua barriga no início da gestação e impressionou com tamanho

A empresária e influenciadora Fabiana Justus (36) está grávida pela segunda vez. Após ter tido uma gestação das gêmeas, Chiara (4) e Sienna (4), a herdeira de Roberto Justus (67) está gestando um menino.

Após alguns dias da revelação da segunda gravidez, a influenciadora mostrou em seus stories como a barriga já está aparecendo e está bem marcada na roupa.

Em dois looks, Fabiana Justus exibiu o abdômen saltado com o bebê. "E esse neném aparecido?", mostrou-se chocada com o tamanho.

Em outro momento, ela registrou a combinação confortável para levar as filhas na escola. "Fui levar as meninas com essa roupa X kkk, mas achei que a barriga tá bem grandinha hoje", gravou-se no espelho do closet.

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora compartilhou um vídeo revelando todo o processo que fez para engravidar por FIV. "Todo esforço vale a pena quando lutamos pelos nossos sonhos! Meu bebê, tão sonhado e tão esperado, hoje você está na minha barriga, e já é tão amado! Me sentindo muito abençoada por viver esse momento mágico mais uma vez", celebrou.

Veja a barriga de Fabiana Justus:

Fabiana Justus abre quartos de seu apartamento luxuoso: ''Não terei que mudar''

A influenciadora e empresária Fabiana Justus abriu os quartos de seu apartamento luxuoso em São Paulo para contar como ficará a divisão dos cômodos entre os filhos. Afinal, ela está grávida de seu terceiro herdeiro após dar à luz gêmeas há quatro anos.

Em seus stories, a filha de Roberto Justus revelou que o quarto que está vazio usado para coisas aleatórias como gravações será montado para o bebê. "O quarto do baby", exibiu o ambiente ainda vazio.

Fabiana Justus também aproveitou para exibir o quarto de Chiara e Sienna. Segundo ela, o local passará por uma reforma para não ficarem com ciúmes do quartinho do irmão e também por não quererem mais dormir no chão. "Vai ficar de ''mocinha''", deu risada sobre elas quererem algo mais maduro.