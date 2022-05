Grávida, ex-BBB Paula Amorim mostra rotina intensa de exercícios: "Tem que fazer"

Grávida de oito meses, ex-BBB Paula Amorim mostra rotina intensa de exercícios e deixa web impressionada

Redação Publicado em 26/05/2022, às 14h01

Na manhã desta quinta-feira, 26, a ex-BBB Paula Amorim (33) surpreendeu os seguidores ao compartilhar alguns registros da sua rotina de treinos caseira.

Aos oito meses, a influenciadora digital não deixou o exercício físico de lado e pegou pesado na malhação para manter a saúde e o corpo saudável durante toda a gestação.

Nos vídeos, compartilhados em suas redes sociais, a modelo revelou exercícios difíceis e não se abateu com o peso do barrigão.

Paula Amorim está à espera de um menino, Theo, fruto do seu relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões (34). Esse é o primeiro filho do casal e o sexo foi revelado em fevereiro, durante um Chá Revelação, que contou com a presença de muitos amigos famosos dos pombinhos.

