Grávida do terceiro filho, Adriana Lima rouba a cena ao mostrar barrigão em desfile

A top brasileira Adriana Lima (40) voltou às passarelas na noite de terça-feira, 19!

Aos 40 anos, a modelo foi destaque no desfile da coleção Fortune City, de Alexander Wang, que aconteceu em Los Angeles.

Esbanjando sua beleza, Adriana surgiu com um vestido preto recortado, deixando à mostra seu barrigão à espera de seu primeiro filho com o produtor de cinema Andre Lemmers III. Para completar o look, Lima surgiu com os cabelos molhados, batom vinho e usando botas brilhantes até a coxa.

As modelos Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel e Amelia Gray Hamlin, também participaram do desfile.

Vale lembrar que Adriana Lima já é mãe de Valentina, de 12 anos, e Sienna, de 9, do relacionamento com o ex-marido, o jogador de basquete Marko Jaric.

Adriana Lima exibe detalhes de chá revelação

Na segunda-feira, 18, Adriana Lima compartilhou um vídeo da cerimônia de chá revelação para descobrir o sexo do terceiro filho. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, Adriana aparece ao lado das filhas e do amado. "E a revelação está em… Obrigado @genderrevealmiami por montar uma maravilhosa revelação de gênero de última hora e para @alebomeny e @lucas.bomeny por capturar o momento! Obrigado @patycantoni por nos deixar lindos!", escreveu ela.

