Grávida do primeiro filho, Louise D’Tuani encanta ao deixar barriguinha à mostra

A atriz Louise D’Tuani deixou a barriguinha à mostra ao curtir um passeio no shopping junto com o marido, Eduardo Stertblitch

A atriz, Louise D’Tuani(33) está radiante com a segunda gestação! Na última sexta-feira, 02, ela foi flagrada pelos corredores do Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, junto com o marido, o humorista Eduardo Stertblitch (35).

Usando um vestido midi dourado a loira arrancou elogios dos admiradores ao ser vista exibindo a barriguinha enquanto fazia as compras no local.

Foto: Ag News/ Edson Aipim

Foto: Ag News/ Edson Aipim