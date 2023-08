Grávida de novo? Viih Tube faz teste após passar mal: ''Uma semana''

Após vomitar, Viih Tube faz teste de gravidez para saber se está esperando segundo bebê com Eliezer

A influenciadora Viih Tube passou mal na última semana, chegando até a vomitar. Por estar muito enjoada, a ex-BBB até resolveu fazer um teste de gravidez para saber se está grávida de seu segundo bebê com o pai de sua filha Lua, o também ex-BBB Eliezer.

Em seus stories na rede social, o influenciador digital compartilhou nesta segunda-feira, 07, uma foto de um teste de gravidez e contou estarem na dúvida sobre uma nova gestação da youtuber. Afinal, a loira começou a ter vômitos e outros sintomas.

"Viih está vomitando e passando mal tem uma semana já. Vamos tirar a prova dos 9", comentou sobre a esposa estar "esquisita" há dias.

Após postar a foto do teste, Eliezer logo contou o resultado e quebrou as expectativas dos fãs. "Negativo", anunciou que Lua ainda não será promovida a irmã mais velha.

É bom lembrar que eles desejam ter mais filhos e até adotar. O casal mostrou recentemente a nova mansão que adquiriram para viveram com a família que desejam aumentar. Eliezer também contou que demorou para pegar as chaves da residência por estar juntando sua parte para pagar o imóvel.

Morando em cobertura de luxo, Viih Tube explica motivo de compra de mansão

A influenciadora Viih Tube comprou uma mansão milionária com o ex-BBB Eliezer. O imóvel de alto padrão, localizado no mesmo condomínio da residência de Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a nova aquisição da youtuber, que já mora em uma cobertura de luxo, em São Paulo.

Mesmo com o lar bem decorado e com área externa, a famosa resolveu comprar a mansão com o pai de sua filha, Lua. Questionada sobre a decisão, Viih Tube explicou melhor o motivo de terem adquirido o imóvel maior em um condomínio fechado. Ela esclareceu que onde mora é seu também.

"Sim, eu comprei também, mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada, e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli mora aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", explicou que montou o apartamento sozinha.