Grávida de gêmeos, Isabella Scherer impressiona a web com tamanho do barrigão de 8 meses

À espera de Mel e Bento, influenciadora Isabella Scherer posta fotos 'assaltando a geladeira' e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 11h13 - Atualizado às 11h33

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) deixou os seguidores surpresos ao postar novas fotos nas redes sociais em que aparece exibindo o seu barrigão!

Na noite do último domingo, 24, a ganhadora da oitava temporada do MasterChef Brasil compartilhou fotos de um ensaio fotográfico à espera dos filhos gêmeos, Mel e Bento, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans (39).

Na reta final da gravidez, aos 8 meses de gestação, a loira surgiu "assaltando" a geladeira nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, usando um top preto e calcinha clara.

"Onde estou 90% do tempo à procura de algo que não sei o que é…", escreveu Isabella na legenda da postagem.

Os internautas ficaram chocados com o tamanho do barrigão da filha do nadador Fernando Scherer (47), o Xuxa. "Como é poderoso ver uma mulher assim!", disse Sheila Mello. "Sonhei com você essa noite. Acredita??", revelou Dany Bananinha. "A grávida mais linda", "Meu Deus, que barrigão", "Tá perfeita, Isa, ansiosa pela chegada dos bebês", "Que barrigão mais lindo...Fique com Deus!!", "Perfeição", "Sua barriga está baixando, é sinal que logo eles nascem", disseram os internautas.

Confira as fotos do barrigão de Isabella Scherer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Isabella Scherer mostra ultrassom dos gêmeos

Recentemente, Isabella Scherer encantou a web ao mostrar ultrassom dos filhos gêmeos, Mel e Bento, e comentou sobre o peso dos bebês: “O Bento continua gigantesco, com 1 kg 700 e pouco, e ela com quase um quilo e meio”, disse a mamãe.

