Grávida de gêmeos, Bárbara Evans se revolta após comentário sobre sua filha mais velha

Modelo Bárbara Evans está a espera de depois meninos frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, com quem já tem Ayla

Nesta quinta-feira, 18, a modelo Bárbara Evans (31) decidiu abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para responder algumas dúvidas sobre sua nova gravidez. Porém, a loira se irritou bastante após receber uma crítica de que sua filha mais velha, Ayla (1), ficaria de canto com a chegada dos gêmeos que espera com o marido, Gustavo Theodoro.

“Coitadinha da Ayla, tão pequena e já vai ficar no canto”, disparou um seguidor da modelo. “No canto? Em que mundo você vive? Então, quando o casal tem outro filho, um fica no canto? Que cabecinha vazia”, respondeu a modelo, irritada, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Bárbara e Gustavo anunciaram mais cedo nesta semana que a família iria aumentar. Os dois esperam agora dois meninos, após uma fertilização in vitro. A modelo já havia engravidado de gêmeos na primeira FIV, porém, o coração dos pequenos acabou parando de bater durante a gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)



Fertilização in vitro

Nos Stories do Instagram, Bárbara Evans deu detalhes sobre todo o processo para engravidar. Ela revelou que soube o sexo dos bebês antes de implantar os embriões no útero e revelou o motivo para isso ter acontecido. "Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. No primeiro mês, meu endométrio não ficou legal e sempre há uma frustração. E a minha médica falou: 'Bárbara, vamos comer direitinho, chega de dieta'. E realmente meu endométrio começou a engrossar a partir de lá. E a gente foi para o próximo mês. O endométrio estava bonito e a gente agendou."

Fomos para Ribeirão Preto, onde os nossos embriões estão guardados, colocamos o embrião, esperei os dias e fiz o teste de gravidez, deu positivo. Fiquei superfeliz, contei para todo mundo. E no dia certo fui fazer exame de sangue e deu positivo, mas um positivo baixo. Eu refiz e deu mais baixo ainda. Isso queria dizer que o embrião não evoluiu. Eu considero isso uma perda, porque ele grudou, mas não evoluiu. Isso foi antes do aniversário da Ayla", revelou.

Os dois fizeram um novo procedimento que deu certo. "A gente mudou para o preparo artificial. Basicamente, eu não preciso ovular para dar continuidade. Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo [...]", contou ela em outro trecho.