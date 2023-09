Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe o barrigão em fotos poderosas

Bárbara Evans surge com look mínimo em seu ensaio fotográfico de gestante durante a espera pelos filhos gêmeos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans decidiu registrar o crescimento de sua barriga de grávida em um ensaio fotográfico poderoso. A musa exibiu as fotos do seu ensaio de gestante nas redes sociais e encantou seus fãs com sua beleza deslumbrante.

Nas imagens, ela apareceu usando um top diferentão enquanto ostentava o tamanho de sua barriga durante a espera pelo nascimento dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro. “Eu estou apaixonada por essa sequência de fotos. Vermelho é a minha cor favorita”, disse ela na legenda.

Em outras fotos, ela surgiu fazendo topless e com luvas em seus braços enquanto deixou o barrigão à mostra. “Minha melhor versão. Eu e meus meninos, Antônio e Álvaro”, disse ela.

Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro e já é mãe de Ayla, de 1 ano.

Bárbara Evans mostra projeto do quarto dos filhos gêmeos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans já está organizando tudo para a chegada dos filhos gêmeos, que devem nascer em dezembro deste ano. Grávida pela segunda vez, ela surpreendeu os fãs ao mostrar imagens de como é o projeto de decoração do quarto dos filhos.

Em um story no Instagram, a filha de Monique Evans exibiu o projeto em vários ângulos de como será o quarto dos meninos na mansão da família. O ambiente contará com dois berços, uma cama de apoio, a cômoda com o trocador e um guarda-roupa. O local vai ser decorado em tons de verde, com painel na cabeceira dos berços e papel de parede estampado.

Além disso, a modelo comparou as duas gestações, já que também é mãe de uma menina, Ayla, de um ano. “Nessa gestação eu estou me sentindo super disposta, super bem! Graças a Deus. Então eu estou fazendo tudo que eu posso. Aproveitando ao máximo. Tenho que até diminuir esse meu ritmo. Na da Ayla eu passei tão mal, que não fiz nada. Quando falavam que uma gestação é diferente da outra, acreditem. Porque realmente é. Com dois, eu pensei que ia passar mal em dobro!”, contou.