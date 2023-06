Grávida de gêmeos, Bárbara Evans choca ao expor quanto engordou nos quase três meses

Modelo Bárbara Evans está esperando dois meninos, frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodore

Na tarde desta sexta-feira, 16, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans aproveitou para conversar com seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa revelou quantos quilos ganhou durante os três primeiros meses da gestação de gêmeos, na qual espera dois meninos, frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Prestes a completar os três primeiros meses de gestação, a modelo impressionou os internautas ao revelar que havia engordado apenas um quilo durante esse período todo. “Bá, como está seu peso? Já deu uma engordada? Já sente os meninos?”, perguntou um usuário. “Está tranquilo rs”, brincou a famosa.

“Quando engravidei estava com 56 kg, hoje estou com 57 kg. Sexta que vem eu completo os 3 meses completos, e inicio o 4 mês. Hoje 11 semanas. Ainda não sinto não rs, da Ayla fui sentir só com 20 semanas”, revelou, completando que ainda não sentiu os bebês.

Bárbara e o marido se conheceram por meio de uma amiga em comum. Entre idas e vindas, o casal oficializou a cerimônia com um festão no ano passado, alguns meses após a chegada da primeira herdeira. Em 15 de maio deste ano, a modelo revelou a gravidez dos gêmeos para os fãs e contou que a gestação é fruto de uma fertilização in vitro. "Nossa família está aumentando!! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!! Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha", celebrou, à época.

SIMM!! Nossa família está aumentando!!

Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!!

Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha 😍

Estamos grávidos de gêmeos!!

Dois meninos 👶🏻👶🏻💙💙

Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso!!! pic.twitter.com/DFWQ2BdLFd — Bárbara Evans (@barbaraevans22) May 15, 2023

