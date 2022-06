Grávida de 6 meses, Viviane Araujo exibe barrigão em passeio com o marido no Rio

À espera de Joquim, atriz Viviane Araujo é flagrada durante ida ao shopping no Rio de Janeiro na companhia do marido, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 09h17

A atriz Viviane Araujo (47) está radiante com a primeira gestação!

À espera do primeiro filho com Guilherme Militão, que se chamará Joaquim, a mamãe de primeira viagem curtiu passeio com o marido na quinta-feira, 09, em um shopping no Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca.

Esbanjando simpatia, Viviane acenou para os fotógrafos ao surgir de mãos dadas com o empresário. De calça e blusa coladinhas, um casaco e botas escuras, a famosa exibiu o barrigão de 6 meses.

Viviane Araujo relembra ensaio de Carnaval

Aproveitando o dia de TBT, Viviane Araujo recordou com carinho um ensaio de sua escola do coração, o Salgueiro. A atriz publicou um vídeo onde aparece no meio da quadra da escola de samba, ao lado de outros passistas, enquanto sambava muito e se divertia ao som da bateria da agremiação.

"Bateu saudade disso! De dar nas cadeiras no meio da quadra com meus passistas lindos!", declarou ela, que é rainha de bateria da escola.

Confira as fotos de Viviane Araujo com o marido em shopping no Rio:

Fotos: Edson Aipim/Ag News