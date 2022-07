Grávida, Day Mesquita revela o sexo do primeiro filho

Menina ou menino? Com um vídeo especial, Day Mesquita revelou o sexo do primeiro filho após exame de sexagem fetal

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 13h42

A atriz Day Mesquita já descobriu o sexo do primeiro filho, fruto do casamento com o ator e produtor teatro Pedro Says. Nesta quinta-feira, 14, ela compartilhou um vídeo especial nas redes sociais para contar a novidade para os fãs.

Em imagens feitas na praia, a artista e o marido escreveram na areia que vão ter um menino! O casal descobriu o sexo do herdeiro por meio do exame de sexagem fetal.

“Revelação! Ah! Que alegria! Vem aí um baby boy”, disse ela na legenda.

Logo depois, a mamãe coruja contou sobre a emoção da descoberta. "Ficamos felizes demais em descobrir o sexo do bebê, a curiosidade já estava grande! Desde o começo achávamos que seria uma menina, e a grande maioria da família também. Quando veio o resultado pensei: acho que aquilo de instinto materno, no meu caso, ainda não está muito bem calibrado. Risos. Talvez só melhore depois que o bebê nascer. Rs. Mas, brincadeiras à parte, teve uma noite que acordei com insônia, e em meio aos pensamentos, passou pela minha cabeça uma sensação de que seria um menino, mas isso só me deixou mais na dúvida, na verdade. Quando chegou o resultado do exame, decidimos abrir e saber o sexo do bebê só eu e Pedro. Achamos que seria legal estarmos só nós dois nesse primeiro momento, para depois contar para a família e amigos. Estamos muito felizes! E agora só precisamos definir o nome... Vamos pensar um pouquinho mais até entrarmos em um acordo para a escolha do nome do nosso menino", disse ela por meio de sua assessoria de imprensa.

A atriz está com seis meses de gestação e anunciou a gravidez no início do mês de maio. "Eu e o Pedro já conversávamos sobre aumentar a família, moramos juntos desde 2019 e temos duas filhas que adotamos, só que até então de quatro patas (risos)! A boa notícia veio antes do que imaginávamos e esse bebê já é muito desejado e amado...", disse ela na época.

E completou sobre o teste positivo da gravidez: "Foi uma surpresa! Senti um misto de emoções que nem consigo explicar. É tudo muito novo, estou aos pouquinhos entendendo esse milagre que é essa vida que cresce aqui dentro. Estou gestando um bebê e gestando também essa nova fase minha como mulher, agora mãe, que cresce diariamente em aprendizados e amor", contou.

Day Mesquita mostra vídeo com revelação do sexo do primeiro filho: