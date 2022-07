Grávida, Day Mesquita reúne os amigos em chá de bebê

Day Mesquita faz seu chá de bebê na casa da amiga e atriz Beth Goulart e mostra as fotos com os amigos

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 15h14

A atriz Day Mesquita está radiante com a espera pelo nascimento do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Says. Os dois vão ter um menino e já reuniram os amigos para um chá de bebê encantador.

A festa aconteceu no jardim da casa da amiga e atriz Beth Goulart. "O chá de bebê foi incrível! Fiquei feliz demais em estar comemorando a vinda dessa nova vida cercada de amigos e familiares queridos!", disse ela, e contou sobre a ideia de fazer a festa na casa da amiga. "Quando encontrei a Beth Goulart um tempinho atrás, depois de contar para ela sobre a gravidez, ela me perguntou se não iria fazer alguma comemoração ou algo do tipo. Disse que estava pensando mas não tinha muita certeza ainda se faria. No mesmo momento ela me incentivou, dizendo que seria ótimo comemorar esse momento tão especial e se ofereceu para ajudar a organizar e a fazer esse encontro em sua casa. A Beth é uma das pessoas mais especiais que já conheci, uma amiga querida e “minha mãe do coração” como ela costuma dizer. Fiquei animada e decidimos fazer esse encontro. Ela abriu sua casa e seu coração para receber nossos amigos e minha família nesse momento tão especial. Sou grata demais a ela, a todos que fizeram parte, e a todos que estavam lá com a gente comemorando a vida desse bebê que está a caminho".

A festa também contou com a presença de vários convidados famosos, como as atrizes Jéssika Alves, Larissa Ayres, Maitê Padilha e Letícia Medina. A decoração contou com tema de bichinhos, como girafas, e a mesa de doces foi montada no jardim. "Minha família de São Paulo veio para cá, alguns do Paraná e também de cidades próximas ao Rio, além de grandes amigos que estavam presentes, então foi um encontro lindo e repleto de muito amor e com certeza esse bebê sentiu essa onda de amor que ele estava recebendo naquele dia", contou.

Para o evento, a futura mamãe escolheu um look todo branco e exibiu sua barriguinha de seis meses de gestação – 27 semanas.

Vale lembrar que Day Mesquita descobriu o sexo do bebê por meio do exame de sexagem fetal e fez o anúncio para os fãs há alguns dias. Ela e o marido escreveram a palavra 'menino' na areia da praia e mostraram o vídeo nas redes sociais.

Fotos do chá de bebê do primeiro filho da atriz Day Mesquita: