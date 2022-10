Grávida, Claudia Raia deixa a barriga à mostra em vestido com recortes

Claudia Raia exibe sua barriga da terceira gravidez em passeio com o marido e também na hora de ir votar

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 14h23

A atriz Claudia Raia encantou seus fãs ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida em novas aparições. Esperando o nascimento do terceiro filho, a estrela aproveitou a noite de sábado, 29, para um passeio ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello.

O artista mostrou uma foto ao lado da amada no elevador e o look dela chamou a atenção. Claudia usou um vestido azul com recortes na região do abdômen, que deixaram à mostra a barriga de grávida dela.

Além disso, neste domingo, 30, a artista foi fotografada na hora de ir votar. Claudia Raia surgiu com um vestido branco longo e passou a mão na barriguinha para exibir o quanto já cresceu.

Os dois esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar Luca.

Fotos: Eduardo Schwartzberg/ AgNews

Nos últimos dias, Claudia Raia deu um show de beleza ao aparecer usando um vestido com fenda em um evento. No mesmo dia, a atriz deu entrevista ao Fantástico para falar sobre sua gravidez e até comentou possíveis nomes de seu bebê.

Com uma rotina intensa, a mamãe de terceira viagem comentou como está sendo estar grávida com vários projetos em execução simultaneamente. Em sua rede social, ela gravou stories para falar sobre o assunto e deixou claro que para ela a gravidez não é encarada como uma doença.