Grávida, Claudia Raia aposta em body ousado e faz carinho na barriga

Claudia Raia marca presença em evento com look preto nada básico após anunciar a gravidez do terceiro filho

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 09h46

A atriz Claudia Raia (55) apostou em um look ousado para prestigiar um evento de beleza na noite de domingo, 25, em São Paulo. Grávida pela terceira vez, ela apareceu com um body preto ousado e meia calça estilosa para prestigiar o evento.

O look deixou em evidência a barriguinha de quase quatro meses de gestação da estrela. Inclusive, ela surgiu fazendo carinho na barriga em crescimento.

Claudia Raia está esperando o nascimento do seu primeiro filho com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). Ela já é mãe de Enzo Celulari (25) e de Sophia Raia (19), frutos da relação com o ex-marido, Edson Celulari (64).

Claudia Raia relembra como descobriu a terceira gravidez

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, Claudia Raia contou como recebeu a notícia de que engravidou pela terceira vez e aos 55 anos. Ela contou que tentou fazer a fertilização in vitro, mas não deu certo. Pouco depois, ela voltou a ovular e engravidou.

Claudia Raia ainda relembrou o que pensou antes de tentar a fertilização in vitro e o tratamento com estrogênio quando já estava na menopausa. “Eu tive uma conversa com Deus. Eu falei: 'vou tentar uam vez, se for, ok. Se não for, eu vou entender. Nos últimos cinco dias, eu comecei a tomar progesterona. E os embriões não se formaram”, disse ela, e completou: “Eu falei, ok, olhei para Deus e falei ok, não era para ser”.

Então, a estrela fez novos exames e descobriu que estava ovulando e a médica até brincou para ela tomar cuidado para não engravidar. “Eu achei que meu óvulo de 55 anos já não servia para muita coisa. Eu tinha desistido. Eu fui viajar com meus filhos, pulei de barco, malhei, tudo normal. Cheguei aqui e a médica me pediu uma bateria de exames. Ela pediu o Beta, que é para gravidez, e eu pensei 'ela está louca mesmo'. E eu estava grávida. Descobri com quase 10 semanas, quase completando 3 meses”, relembrou.