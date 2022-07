Grávida, Cintia Dicker exibe sua barriguinha em nova foto

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker levanta a blusa para mostrar sua barriga de grávida pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h21

A modelo Cintia Dicker (35) fez a alegria dos fãs ao exibir sua barriguinha de grávida em uma nova foto nas redes sociais. Ela espera o nascimento do primeiro filho com o surfista Pedro Scooby (33). Os dois anunciaram a gestação dela na última segunda-feira, 12, por meio de um post divertido nas redes sociais.

Assim, poucas horas depois, a modelo já exibiu a barriga em crescimento. Em um passeio no shopping com a enteada, Liz (5), e uma amiga, ela levantou a blusa para mostrar a barriguinha em uma selfie no espelho. “Nós quatro”, escreveu a amiga dela no Instagram.

Vale lembrar que Pedro Scooby já é pai de três crianças: Dom (9) e os gêmeos Bem e Liz (5), frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani (45).

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam a gravidez

Nesta terça-feira, 12, a modelo Cintia Dicker anunciou a primeira gravidez, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby. A ruiva fez o anúncio com publicidade de uma marca famosa.

Cintia publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece pedindo para o ex-BBB comprar itens de bebê, como fraldas, mamadeira e chupeta. Na legenda, ela brincou com o jeito "avoado" do marido.

"Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o @pedroscooby). Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", declarou Cintia.