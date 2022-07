Grávida, Camila Rodrigues exibe a barriguinha ao surgir de biquíni

De biquíni, Camila Rodrigues ostenta a barriguinha de grávida após a sessão de massagem

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 12h33

A atriz Camila Rodrigues (38) fez uma sessão de massagem nesta semana e registrou o resultado nas redes sociais. Grávida pela primeira vez, ela contou que estava se sentindo inchada e adorou o procedimento. Tanto que a estrela apareceu só de top e biquíni nas redes sociais e deixou a barriguinha de grávida à mostra.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou suas novas curvas em vídeos para exibir o resultado do procedimento em seu corpo e a barriguinha em crescimento roubou a cena.

“Na semana passada, não fiz massagem, não me alimentei bem e não fiz pilates. Acabei sentindo dores na posterior. Estou correndo atrás. A massagem ajuda a desinchar. É impressionante como a gente perde medidas”, disse ela.

Nome do primeiro filho de Camila Rodrigues

Há poucos dias, a atriz Camila Rodrigues revelou como foi o seu chá revelação. A artista anunciou que está grávida de um menino, que vai se chamar Bernardo. A revelação após um exame de sexagem fetal. Os papais descobriram o sexo do bebê quando estouraram um balão na festa e viram cair confetes na cor azul.

“E chegou o dia que eu tanto esperei, vou dividir com vocês o sexo do meu bebê!”, disse ela na legenda do vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!