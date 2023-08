Grávida, Bruna Biancardi se derrete ao posar com a afilhada no colo

Á espera da primogênita com Neymar Jr, Bruna Biancardi encanta ao celebrar primeiro mesversário da afilhada

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que já está treinando para a chegada de sua primeira herdeira com o jogador de futebol Neymar Jr! Na última segunda-feira, 7, a morena encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques no mesversário da afilhada recém-nascida, a pequena Marina.

Nos registros compartilhados em seu stories do Instagram, Bruna se derreteu pela menina, que está celebrando seu primeiro mês de vida. A influenciadora compartilhou detalhes da roupinha personalizada da bebê, além de dividir um clique do bolinho encomendado especialmente para a ocasião, com o formato do número um.

Na sequência, Bruna pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar um clique com a bebê em seu colo, enquanto exibia o barrigão de sua primeira gravidez com o craque da Seleção Brasilera. No clique, a influenciadora aparece alimentando a pequena com uma mamadeira. Vale lembrar que a famosa também está à espera de uma menina, que receberá o nome de Mavie.

Enquanto Bruna aguarda a chegada de sua primeira filha com ansiedade, sua vida pessoal tem sido alvo de algumas polêmicas. O relacionamento com Neymar passou por momentos turbulentos, quando ele admitiu uma traição publicamente em suas redes sociais. Desde então, o casal faz raras aparições e a influenciadora compartilha apenas detalhes de sua gestação.

