Grávida, Bruna Biancardi ostenta barrigão ao posar com cachorros: ‘Meus nenéns’

Influenciadora digital Bruna Biancardi espera sua primeira filha, Mavie, de seu relacionamento com Neymar

Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, a gravidinha compartilhou alguns cliques mostrando seu barrigão, no qual espera sua primeira filha com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., junto de seus cachorros.

“Passando com os meus nenéns pra desejar uma ótima semana pra vocês…”, escreveu a influenciadora digital que está grávida de Mavie, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Bruna aparece usando um top cor de rosa com cintura baixa, que está combinando com sua calça bem folgada e estilosa. Nos três cliques que compartilhou, a modelo aparece ao lado de seus cachorros, arrecadando uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi é vista com segurança de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi fez uma rara aparição em público nesta semana ao ser flagrada em um passeio nas ruas de bairro nobre de São Paulo. Na quinta-feira, 27, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela rua na companhia de suas amigas e também do segurança de Neymar Jr, Armando Canais, que é o mais antigo profissional da equipe do atleta.

Na ocasião, Bruna deixou à mostra as novas curvas de sua barriga em crescimento. Ela usou um vestido pink justíssimo ao corpo, que deixou a barriga dela em evidência. No passeio, ela ficou o tempo todo acompanhada das amigas e do segurança.

Vale lembrar que recentemente, Neymar Jr se envolveu em um escândalo após admitir publicamente ter traído Bruna em suas redes sociais. Desde então, os dois têm feito raras aparições juntos e a influenciadora preferiu não comentar sobre a relação e focar em sua gestação.