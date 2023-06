Grávida, Bruna Biancardi impressiona ao posar com maiô cavado: “Mais linda”

À espera do primeiro filho com Neymar Jr, Bruna Biancardi arrasa com maiô ousado e deixa barriguinha à mostra ao posar na Grécia

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores nesta terça-feira, 06, ao publicar alguns registros belíssimos em uma praia em Mykonos, na Grécia. À espera de seu primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, ela colocou a barriguinha para jogo ao posar com um maiô cavado.

Nos cliques, Bruna aparece deitada em uma cadeira de praia à beira mar. Além da paisagem de tirar o fôlego, a beleza da influenciadora também chamou atenção. Ela apostou em um maiô da cor do mar, bem cavado com recortes estratégicos nas laterais do barrigão. Em algumas fotos, ela até tentou esconder o abdômen com um tecido azul.

“Hora da praia”, Bruna legendou a publicação, que acumulou elogios dos seguidores nos comentários: “Ainda mais linda”, uma fã elogiou a beleza da influenciadora na gestação do primogênito. “Gravidinha linda”, exaltou outro admirador. “Curta bastante esses momentos da gravidez”, um terceiro aconselho. “Tá tão linda”, disse mais um.

Bruna e Neymar se conheceram por intermédio de um amigo em comum do casal no final de 2021. Mas eles só foram assumir o romance mesmo em março do ano passado. Entre idas e vindas, o jogador e a influenciadora voltaram a namorar no começo deste ano e anunciaram a gravidez, que foi planejada, logo em seguida. Vale lembrar que o atleta já é pai de Davi Lucca, fruto da relação com Carol Dantas.

Bruna Biancardi exibe o barrigão em foto de biquíni:

Bruna Biancardi até tentou esconder a barriguinha nos últimos cliques, mas na segunda-feira, 05, ela mostrou que seu primeiro filho já está crescendo bastante no forninho! A namorada de Neymar Jr surgiu com a barriga à mostra em uma foto posando com um biquíni fininho e chamou a atenção pelo tamanho da região em seu corpo.