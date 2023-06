Grávida, Bruna Biancardi exibe barriguinha de primeiro filho durante treino

Influenciadora digital Bruna Biancardi, que espera primeiro filho com Neymar Jr., treina e exibe barriguinha de gravidez

Nesta quinta-feira, 15, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou suas redes sociais para mostrar um pouco de sua rotina de treinos! Grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., Bruna mostrou até mesmo seu pré-treino para se preparar para o exercício.

“Pedi uma tapioquinha com ovo mexido. Não contei que ontem comi pãozinho com Nutella”, brincou a influenciadora digital, ao mostrar seu pré-treino. Logo em seguida, Bruna mostrou alguns vídeos de sua rotina fitness.

“Um pouquinho do treino online de hoje”, explicou a modelo. Para os treinos do dia, a influenciadora digital fez uma vídeo chamada com o seu personal, Lucas Lacerda. Nas gravações, podemos ver a barriguinha da primeira gravidez de Bruna, que foi anunciada em abril deste ano.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Neymar Jr é um jogador de futebol brasileiro de 31 anos de idade. Começou sua carreira no Santos, tendo conquistado alguns títulos importantes, como a Copa Conmebol Libertadores. Vendido para o Barcelona, virou ídolo do futebol mundial no clube espanhol, tendo conquistado títulos da liga local e Champions League. Atualmente, está no Paris Saint-Germain, onde é odiado pelos próprios torcedores.

