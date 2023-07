Grávida, Bruna Biancardi é vista com segurança de Neymar Jr e amigas em SP

Grávida pela primeira vez, Bruna Biancardi exibe sua barriguinha ao usar vestido justíssimo em passeio na cidade de São Paulo

A influenciadora digital Bruna Biancardi fez uma rara aparição em público nesta semana ao ser flagrada em um passeio nas ruas de bairro nobre de São Paulo. Na quinta-feira, 27, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela rua na companhia de suas amigas e também do segurança de Neymar Jr, Armando Canais, que é o mais antigo profissional da equipe do atleta.

Na ocasião, Bruna deixou à mostra as novas curvas de sua barriga em crescimento. Ela usou um vestido pink justíssimo ao corpo, que deixou a barriga dela em evidência. No passeio, ela ficou o tempo todo acompanhada das amigas e do segurança.

A influencer está curtindo cada momento da gestação. No último final de semana, ela reuniu suas amigas mais próximas em um chá de bebê sofisticado e intimista. Em suas redes sociais, Bruna deu detalhes da decoração da festa. A equipe montou uma mesa ao ar livre com muitas flores, louças de luxo e bexigas na cor rosa. A festa ainda contou com música ao vivo e área dedicada aos doces e bolo.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Quem é a madrinha da filha de Neymar Jr?

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr já escolheram quem será a madrinha da primeira filha, Mavie. O anúncio foi feito durante o chá de bebê que aconteceu no último sábado, 22, quando Bruna reuniu suas amigas para uma celebração apenas com a presença de mulheres. A madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, amiga de longa data da influencer.

Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi.