Graciele Lacerda interrompeu tratamento antes de engravidar: ‘Fiquei muito mal’

Antes de anunciar primeira gestação com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda enfrentou anos de tratamento e até chegou a interromper o sonho; relembre

Antes de anunciar sua primeira gestação com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda enfrentou anos de tratamento e superação para conseguir engravidar. Recentemente, ela revelou em um desabafo que precisou interromper os procedimentos médicos devido às dificuldades que estava enfrentando, pois já estava lhe fazendo mal.

Para quem não acompanha o casal, Zezé e Graciele decidiram realizar o sonho de aumentar a família há quatro anos, quando a influenciadora estava prestes a completar 40 anos. Além das dificuldades relacionadas à idade, o cantor sertanejo era vasectomizado e decidiu reverter o procedimento para iniciar o tratamento com a esposa.

No entanto, Graciele enfrentou muitas dificuldades para conseguir engravidar do artista e passou anos realizando procedimentos médicos. No ano passado, a influenciadora ficou muito frustrada com as tentativas e chegou a interromper seus planos de aumentar a família. Em suas redes sociais, ela compartilhou a decisão delicada.

“Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos. Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento”, iniciou. "Eu tive que tirar óvulos e como comecei de 39 para 40, eu já não tinha uma produção de óvulos muito grande”, desabafou.

“Fiquei um período tirando óvulos, depois fizemos os embriões", Graciele detalhou o tratamento e explicou o motivo da interrupção após algumas tentativas frustradas: "De lá pra cá já fiz algumas tentativas, mas no ano passado eu parei. Fiquei um ano sem fazer nada porque comecei a ficar muito mal”, ela relembrou o período difícil em suas redes sociais.

No entanto, Graciele voltou a realizar os procedimentos e passou por novas tenativas em 2024: “Decidi parar e esse ano estou me preparando para voltar ao tratamento. O tratamento que falo é a FIV, fertilização in vitro”, disse a influenciadora, agora à espera de seu primeiro filho com o cantor, que já tem outros três herdeiros, Wanessa, Igor e Camilla, frutos do antigo relacionamento com Zilu.

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo anunciam gravidez:

O cantor Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez! Ele e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez nas redes sociais nesta quinta-feira, 11. Após diversas tentativas, os dois compartilharam um vídeo no qual celebram a novidade com um vídeo emocionante falando sobre a chegada do novo membro da família e relembrando as dificuldades para conseguir engravidar.