Graciele Lacerda impressiona ao mostrar barriguinha marcada em look

Com apenas três meses de gravidez, Graciele Lacerda impressiona ao exibir barriguinha aparecendo em look para show de Zezé Di Camargo

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que estão esperando seu primeiro bebê após várias tentativas. Radiante com a nova fase, a influenciadora fitness, que sempre mostra seus looks para o show do amado, dessa vez, deixou marcar a barriguinha após contarem a novidade.

Aos três meses de gravidez, a empresária do ramo da saúde surpreendeu ao já aparecer com a região redondinha da parte de baixo do abdômen. De saia brilhante e camiseta, Graciele Lacerda surgiu toda estilosa e com a mão na barriga.

"Ufaaaaa! Como é bom poder mostrar agora a barriguinha já apontando. Look do show de ontem em Estrela do Norte -GO", contou ela, que estava apostando em roupas largas para esconder a barriga até completar três meses de gestação.

Nos últimos dias, a noiva do sertanejo falou sobre terem escondido a gravidez até terem certeza que ela teria vingado. Afinal, eles estavam tentando um bebê há anos por meio de tratamento de fertilização.

Nesta quinta-feira, 11, Graciele Lacerda emocionou ao revelar a gravidez com um vídeo ao lado de Zezé. A influenciadora ainda postou uma foto de barriga de fora e mostrou como está seu abdômen no primeiro trimestre.

Veja a barriguinha de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda fala sobre gestação pela primeira vez

Nos últimos dias, Graciele Lacerda comentou que ficou descansando no hotel por ter tido outra crise de dor de cabeça. A famosa então falou sobre o sintoma que está enfrentando no primeiro trimestre e aproveitou para revelar que estava com medo até completar os três meses. Ela então explicou seus anseios após várias tentativas para ficar gestante.

"Eu confesso que pela primeira vez eu tô perdida, não sei nem por onde começar, do que falar, tô perdida, acabou que eu não fui no show hoje... Tava com muita dor de cabeça, muita, isso é um sintoma que eu tô sentindo muito, às vezes acho que não dormi, de ontem pra hoje não dormi quase nada", começou dizendo. Veja mais aqui.