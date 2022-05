Giovanna Ewbank se encanta ao ver o filho, Zyan, cantando música infantil: ''Quem não se derrete?''

Giovanna Ewbank deixou a web encantada ao publicar um vídeo fofo do filho, Zyan, aprendendo a cantar canção infantil

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 18h35

Nesta quarta-feira, 11, Giovanna Ewbank (35) exibiu seu lado mãe babona nas redes sociais ao exibir um flagra fofo que fez do filho, Zyan (1).

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece ao lado do pequeno, durante o almoço, cantando a canção infantil, Alecrim Dourado, mostrando todo o novo talento do menino que está aprendendo a falar as palavras da música.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Quem não se derrete? Olha quem tá aprendendo a cantar! Baby Z começando a cantar musiquinhas infantis é TUDO PRA MIM!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A coisa mais fofa dessa vida!", disse um. "Fofura demais!", falou outro. "Vocês são tão lindos!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo fofo que Giovanna Ewbank fez ao lado do filho, Zyan, enquanto ele cantava canção infantil: