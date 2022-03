Giovanna Ewbank resgata vídeo antigo do filho caçula, Zyan: "TBT cheio de amor''

Em clima de nostalgia, Giovanna Ewbank relembra vídeo encantador do caçula, Zyan

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 14h34

Nesta quinta-feira, 17, Giovanna Ewbank (35) abriu o seu baú de lembranças e resgatou um vídeo com o caçula, Zyan (1).

No feed do Instagram, a apresentadora relembrou uma cena encantadora do herdeiro ainda bebezinho e se derreteu com a fofura.

Nas imagens, o pequeno aparece deitado no colo da mamãe enquanto ela se arruma.

"Um #TBT cheio de amor do BabyZ novinho trabalhando com a mamãe…hoje em dia ele NÃO PARA NO COLO", escreveu ela na legenda.

E claro que a fofura do caçula encantou a web. "Muito fofo de lindo", "A cara dele olhando bem sério, querendo saber o que estão fazendo com a mãe dele", "Baby Zyan muito lindo", disseram.

CONFIRA O TBT DE GIOVANNA EWBANK