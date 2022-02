Giovanna Ewbank mostra Zyan brincando com cabritinhos: ''Tô apaixonada''

Giovanna Ewbank posta fotos curtindo dias em fazenda ao lado do filho caçula

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h11

Não é novidade nas redes sociais que Giovanna Ewbank (35) e sua família são apaixonados por quaisquer animais.

E, parece que Zyan (1) nasceu no lugar certo!

Curtindo alguns dias na fazenda, a atriz estava acariciando os cabritinhos e o pequeno decidiu fazer entrar na onda.

No Instagram, ela publicou uma sequência de fotos e vídeos mostrando a cena do bebê com ela e os bichinhos.

“Dias na fazenda com Zoraide, Luizinho e baby Z. Eu tô apaixonada”, se derreteu a esposa de Gagliasso (39) na legenda.

Confira os registros de Giovanna Ewbank e Zyan com cabritinhos: