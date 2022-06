Giovanna Ewbank mostra fotos de momento cheio de arte com o caçula

Com Zyan, Giovanna Ewbank surgiu toda suja de tinta e encantou ao mostrar brincadeira com o pequeno

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 14h23

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) encantou ao mostrar um momento divertido e cheio de liberdade com o filho caçula, de 1 ano, Zyan.

Na área externa de casa, a loira levou o herdeiro para fazer pinturas e a brincadeira saiu do papel e acabou parando até no rosto dela.

Toda pintada, Giovanna Ewbank surgiu em cliques fofíssimos com o garoto. "Ontem foi dia de arte com a mamãe… e olha a concentração do Baby Z. Qual a nota que voce da pra essa obra desse neneimmmm?", disse ela.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com a esposa de Bruno Gagliasso (40) e o filho mais novo do ator. "Um artista", falaram os internautas. "Que amor", derreteram-se outros.

Ainda recentemente, Giovanna Ewbank encantou e divertiu ao mostrar outra bagunça de Zyan. Na ocasião, o menino apareceu de rabinho no cabelo aprontando em um shopping.

Giovanna Ewbank encanta ao mostrar momento de pintura com Zyan; veja as fotos: