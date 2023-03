Giovanna Ewbank faz teste de gravidez e Bruno Gagliasso reage: “Maravilhoso”

A família vai aumentar? Giovanna Ewbank pega todos de surpresa ao compartilhar resultado de teste de gravidez

Vem bebê aí? Giovanna Ewbank (36) deixou os seguidores chocados ao compartilhar um vídeo fazendo um teste de gravidez em seu canal do YouTube. A apresentadora ainda filmou a reação do marido, Bruno Gagliasso (40), que não esperava ser papai pela quarta vez e assim como os fãs da loira, ficou em choque ao ver o resultado.

“Positivo ou Negativo? Só quem assistiu o segundo episódio de #VidaNoRancho vai saber qual foi a reação do @brunogagliasso ao descobrir que. Está emocionante!”, Gio escreveu na legenda de um corte do vídeo publicado em seu Instagram, sem revelar o resultado do teste, deixando os seguidores apreensivos.

No trecho, a atriz mostra a reação de Bruno e de sua mãe ao descobrir: “Está zoando? É pegadinha”, diz impactado. “Cara, maravilhoso. É mesmo? Não, está me zoando, está me trollando”, o ator não acredita no resultado: “Olha”, Giovanna mostra o teste e Bruno fica nervoso: “Como é que eu sei essa porr*?”, pergunta.

Mas ao ver o vídeo completo, os seguidores descobriram que não passava de uma pegadinha da loira, que decidiu brincar com o marido durante a estadia no rancho da família. Os fãs reagiram nos comentários: “Já já vem um positivo de verdade quando começa com essas brincadeiras”, disse um. “Tava torcendo para ser sim”, disse outra.

Bruno Gagliasso mostra casa que será refúgio com Ewbank:

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso não revelaram se pretendem ter mais um filho, mas já contaram quais são seus planos depois do crescimento dos três herdeiros. O ator mostrou que está construindo um refúgio para ter alguns momentos a sós com a amada: uma casa no lago em meio a natureza.

"Hoje a Casa do Lago ficou pronta e decorada. Ela foi feita para ser um cantinho meu e da Ewbank curtirmos a dois, longe de tudo e todos, no meio da natureza, ao som dos pássaros. Ficou exatamente como queríamos", o ator explicou. Confira os detalhes do refúgio!