Giovanna Ewbank encanta a web ao flagrar o filho, Zyan, empolgado com a Páscoa: ''Que coelhinho lindo!''

Giovanna Ewbank não aguentou ao ver o flagrar o filho todo empolgado com a Páscoa e postou um registro encantador do menino em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 18h25

Nesta segunda-feira, 11, Giovanna Ewbank (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que flagrou do filho, Zyan (1), todo empolgado com a Páscoa.

A atriz publicou um clique onde o pequeno aparece atrás de uma parede com um coelhinho desenhado com um espaço para a colocar o rosto, enquanto o menino sorria, mostrando toda sua alegria com o momento pré feriado.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Tem bebê que já tá curtindo a Páscoa antecipado…que tabém já está no mood do Baby Z?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindeza!", disse um. "Que coelhinho lindo!", escreveu outro. "Fofurometro explodiu com esse coelhinho!", falou um terceiro.

Muita diversão em família!

Recentemente, Gio divertiu a web ao surgir dançando com os filhos, Titi (8) e Zyan, arrancando risada dos fãs.

"NÃO RI! Kkkkkk o clássico caos da mãe de 3 tentando dar atenção a todos… qual o seu mood? 1-Títi: Nada me abala / 2- Gioh: Não consegue finalizar nada do que começa a fazer / 3- Zyan: NÓIS capota mas não breca!", brincou ela na ocasião.

Confira o clique fofo que Giovanna Ewbank fez de Zyan empolgado com a Páscoa: