Giovanna Ewbank encanta ao mostrar o filho caçula de galochas

Esposa de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, fez fotos de Zyan usando galochas amarelas e esbanjou fofura na rede social

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 13h03

O filho de Giovanna Ewbank (35) mais novo, Zyan (1), explodiu o fofurômetro em mais uma aparição na rede social da mãe.

Neste sábado, 12, a esposa de Bruno Gagliasso (39) compartilhou cliques do herdeiro caçula usando galochas amarelas e encantou.

"Um bom dia do pintinho solto na fazenda", escreveu Giovanna Ewbank ao exibir o pequeno com os calçados especiais e usando um body com orelhas de ursinho.

Com tanto estilo e fofura, Zyan logo recebeu vários elogios dos internautas. "Lindeza", admiraram os fãs. "Que fofo", derreteram-se outros.

Ainda nesta sexta-feira, 11, Giovanna Ewbank foi quem arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar cliques arrasadores de biquíni.

Veja as fotos do filho de Giovanna Ewbank de galocha: