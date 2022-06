Giovanna Ewbank encanta ao exibir o filho, Zyan, se lambuzando com bolo do aniversário de Titi

Giovanna Ewbank fez um vídeo divertidíssimo de Zyan atacando o bolo de aniversário da irmã, Titi

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 15h12

Nesta terça-feira, 21, Giovanna Ewbank (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento engraçado que flagrou do filho, Zyan (1), durante a festa de aniversário de sua filha mais velha, Titi (9).

A atriz publicou um vídeo onde o seu caçula aparece todo feliz comendo e se lambuzando no bolo de aniversário da irmã, que era feito com muito chocolate e morangos.

No clipe a mamãe não se aguentou ao ver as cenas e escreveu: "Adivinha quem foi que mais curtiu o parabéns da Titi? Afinal o primeiro pedaço de bolo a gente nunca esquece né? Olha a cara do Baby Z pro bolo!"

Na legenda, a mamãe ainda completou: "Quem vocês acham que mais curtiu o parabéns da Títi ontem? Baby Z aproveitou a confusão toda pra se atracar no bolo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que coisa mais linda essas crianças!", escreveu um. "A família de milhões!", falou outro. "Que delicia de bolo né Baby Z?", brincou ainda um terceiro.

Confira os flagra engraçado que Giovanna Ewbank fez do filho, Zyan: