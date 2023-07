Gente como a gente! Bruna Biancardi compra roupinhas para Mavie em loja popular

Bruna Biancardi dispensa luxo e surpreende ao comprar roupas baratinhas para primeira herdeira com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou os seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 13. A namorada de Neymar Jr decidiu passear no shopping e aproveitou para completar o enxoval da filha. Mas se engana quem pensa que a pequena Mavie só usará peças de luxo, já que a mamãe fez compras em uma loja popular.

Em um vídeo publicado em seu stories, Bruna, que é formada em negócios da moda, se derreteu ao mostrar as roupinhas de uma loja de departamento com preços bastante acessíveis. Entre as peças eleitas para a herdeira do craque da Seleção Brasileira, estavam uma saia jeans, um cardigan e um body, com valores a partir de R$35.

Bruna ainda fez questão de elogiar o acervo da loja: "Gente, de verdade, eu não tenho maturidade pra essas roupinhas aqui, por aqui não dá pra ver que é tão pequenininho”, disse a mamãe coruja, que preferiu não revelar sua idade gestacional e mantém suspense sobre a chegada da pequena.

Luxo? Nada disso! Gente como a gente, Bruna Biancardi compra roupinhas para a filha em loja popular pic.twitter.com/OP5eGNC3NR — CONTIGO! (@tocontigo) July 13, 2023

Vale lembrar que Mavie será a primeira herdeira da influenciadora, que reatou o relacionamento com o craque da seleção brasileira no início deste ano após idas e vindas e viveu um escândalo durante a gestação após Neymar assumir uma traição. O jogador já é pai de Davi Luca, fruto da antiga relação com Carol Dantas.

