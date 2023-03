Gêmeos de Isabella Scherer explodem fofurômetro na primeira aula de natação

Isabella Scherer encantou seguidores ao mostrar que os filhos já estão seguindo os passos do avô, o nadador Xuxa

Os gêmeos de seis meses, Mel e Bento deram um show de fofura nos stories da mamãe coruja Isabella Scherer (27) na manhã desta sexta-feira, 17. Ao lado do noivo, o modelo Rodrigo Calazans (39), a campeã do Masterchef Brasil 2021 registrou a primeira aula de natação dos pequenos, que já estão seguindo os passos do avô, o nadador, Fernando Scherer (48), o Xuxa.

Isa babou nos pequenos e compartilhou alguns vídeos e fotos da aula, revelando que ela e o noivo não saíram ilesos e também precisaram se molhar: os dois entraram na piscina com direito a roupa de banho e touca de natação para segurar os gêmeos, que ficaram encantados com a atividade, de olho em todos os movimentos.

Isabella Scherer e gêmeos na natação - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer com os gêmeos na natação - Reprodução/Instagram

Durante a aula, eles cantaram músicas infantis e fizeram exercícios com as crianças. Em um dos cliques, a chef legendou: “Eu segurando o riso”, enquanto fazia uma ciranda. Por fim, assim que deixou a piscina, Isa opinou sobre a aula: "As crianças que fizeram aula de natação e a gente que ficou cansado e esfomeado”, brincou tomando um sorvete e contou que os bebês já estavam dormindo.

Isabella Scherer mostra os gêmeos provando comida pela primeira vez

Isabella Scherer sempre compartilha marcos importantes do crescimento dos filhos, os gêmeos Mel e Bento, em suas redes sociais. Na semana passada, a loira encantou ao registrar o primeiro passo da introdução alimentar dos pequenos, que provaram comida sólida pela primeira vez.

O almoço foi preparado pela própria campeã do Masterchef, reality culinário da Band, que divertiu os seguidores ao mostrar a reação dos gêmeos. Os bebês não curtiram nenhum pouco a experiência e fizeram várias caretas, algo comum nesta fase de adaptação.