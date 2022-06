Gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes surgem beijando espelho: ''Aula de amor-próprio''

Marcella Fogaça e Joaquim Lopes se derretem por momento fofo das filhas gêmeas, Pietra e Sophia

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h50 - Atualizado às 12h23

Os papais corujas Marcella Fogaça e Joaquim Lopes (42) encheram seus feeds de amor com vídeo das filhas!

A cantora compartilhou um registro em que as gêmeas Pietra e Sophia, de um aninho, apareceram se admirando em frente ao espelho.

Nas imagens, publicadas no Instagram, as bebês deram uma verdadeira prova de amor-próprio ao posarem se beijando pelo reflexo e esbanjaram fofura com a felicidade estampada no rosto no momento fofíssimo.

"Aula de amor próprio com Sophia e Pietra. Se liguem e vamos aprender. Afinal, se a gente não se musar quem vai né? E eu aprendo, todo dia, a me amar mais pelos olhos de vocês e por vocês, minhas filhas. Fofurômetro explodiu?", se derreteu a mamãe.

Joaquim repostou o vídeo e escreveu: "Meu Deus… chorei!!! É muito bonito…".

"Nossas mestrinhas", babou Marcella. "Pelo amor de Deus!!!! Quanto amor", se derreteu Ivete Sangalo nos comentários. "Que lindas! É que lindo seu relato sobre o filme!!!!! Obrigada!!!!!!!!", disse Drica Moraes. "Coisinhas mais lindas! É muita fofura!", "Coisas lindas!", "Como é bom ver a inocência das crianças", destacaram os internautas.

Joaquim Lopes fala sobre parceria com Jéssica Ellen

Em conversa com a CARAS Digital, Joaquim Lopes contou sobre a parceria com Jéssica Ellen no programa Cook Island- Ilha do Sabor, no canal GNT e no streaming Globoplay. O ator e chef de cozinha elogiou a colega de trabalho: “A Jessica, além de ser uma atriz mega talentosa, é uma comunicadora nata, inteligente, carismática, generosa e envolvida”. “Trocamos muita experiência nos bastidores e essa amizade se traduziu em uma cumplicidade na hora de gravar. Que seja a primeira de muitas parcerias”, disse ainda.

Confira o vídeo encantador das filhas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes:

