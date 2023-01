Gabriela Pugliesi encanta ao mostrar o filho fantasiado de cowboy em festa de mesversário

Nas redes sociais, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi mostrou os detalhes da festa de mesversário do filho, Lion

Na tarde desta quinta-feira, 5, Gabriela Pugliesi (37) dividiu com os seguidores das redes sociais os detalhes da festa de mesversário do filho, Lion. O menino completou dois meses de vida na última segunda-feira, 2, e ganhou uma festa temática para comemorar a data especial.

A influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos da festinha, que teve como tema 'Fazendinha' e contou com a presença dos familiares, e encantou os seguidores ao mostrar o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Túlio Deck (37), fantasiado de cowboy.

"Vossa majestade quis se vestir de cowboy pra sentir como seria uma vida simples de fazenda, já que vive em seu reino cercado de ouro e vinho. Veja como ele achou engraçadinha a fantasia. Normalmente não sorri em fotos", contou a musa fitness na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos da festa de Lion e comentaram a semelhança do menino com o pai. "Viva o Lion", disse uma seguidora. "Olha as botinhas", observou outra. "Simplesmente igual ao Túlio", falou uma fã. "Que cowboy mais lindo", elogiou mais uma.

No dia em que o herdeiro completou dois meses de vida, Pugliesi fez uma reflexão nas redes sociais. "Sem querer desmerecer meus 37 anos de vida. Foi tudo muito legal e tal… Mas sentido mesmo ela começou a fazer quando conheci o pai do meu filho. Dai eu falava 'Deus, entendi!!'. Dai veio nosso neném… E a verdade é que eu entendi mesmo só tem 2 meses. Até meu filho chegar é como se eu tivesse passando meu tempo. Me divertindo, sendo feliz… mas só passando meu tempo. Há dois meses que eu peço pro tempo parar de passar. Tudo perto disso é sem graça. 02/01", escreveu ela.

Confira as fotos do mesversário do filho de Gabriela Pugliesi:

