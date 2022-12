Gabriela Pugliesi decide se abrir sobre autoestima pós-parto

Musa fitness Gabriela Pugliesi deu à luz Lion, de apenas um mês, e contou sobre o pós-parto

A musa fitness Gabriela Pugliesi (37) decidiu usar suas redes sociais para se abrir sobre como anda sua autoestima pós-parto. A influenciadora disse nesta segunda-feira, 12, que não está mais se sentindo maravilhosa como na gestação.

Gabriela deu à luz Lion, fruto de seu relacionamento com o músico Tulio Dek, há cerca de um mês.

“No pouco tempo que tenho para pensar na minha autoestima, ela tá ok. Não tô me achando maravilhosa que nem estava me achando grávida, nem tô me achando um lixo. Eu tô muito paciente comigo”, disse ela, através de seu Instagram.

Ela ainda aproveitou para reforçar que sua prioridade agora é cuidar de Lion. “Foram 37 anos cuidando de mim exclusivamente! Agora a prioridade não é meu corpo, embora eu queira perder o que ganhei na gestação. Não tenho pressa, não tô focada nisso. Mas no tempo que dá, me cuido. Voltei a treinar aos poucos, tô segurando um pouco na alimentação e tendo paciência. Corpo, já, já volta. Esta fase que estou vivendo com meu filho não volta nunca mais”, completou a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Gabriela Pugliesi revela que o filho pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida

Gabriela Pugliesi revelou que seu filho Lion pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida. Em desabafo no Stories, ela relatou ter tido dias difíceis e aconselhou outras mamães a não receberem visitas se estiverem com bebês recém-nascidos.

"Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos... enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita porque é um vírus muito chato. Ele pegou esse VSR, graças a Deus é um neném muito forte, então o vírus não evoluiu pro pulmão, mas ele teve que fazer aspiração com sonda... É tudo muito mais puxado e tinham várias crianças na UTI da pediatria com vírus, gripe... é muito ruim! Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que a gente passou esses dias", disse.