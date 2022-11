Gabriela Pugliesi decide não dar banho em filho recém-nascido: "nutritivo"

A influenciadora Gabriela Pugliesi deu à luz Lion, seu filho com o cantor Tulio Dek

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 15h35

A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi (37) compartilhou mais um passo no cuidado de seu bebê nascido na última quarta-feira, 2, o Lion. Desta vez, a loira falou sobre a hora do banho.

Provando mais uma vez que a maternidade é composta de hábitos que diferem de cuidador para cuidador, ela contou quando decidiu dar banho no bebê.

”Banho só vou dar em casa por opção, porque o vernix, que eles saem lambuzados do parto, é super nutritivo para pele e eles nascem com um cheiro maravilhoso”, escreveu nos stories. Ela, então, mostrou que eles higienizaram com água somente a cabecinha do bebê.

Nas últimas horas, Gabi contou que o filho é do signo de escorpião, mas tem lua e ascendente em aquário, se referindo ao mapa astral do menininho. Ela também o filmou com o que chamou de 'look verde pistache' e encantou os seguidores. O bebê é fruto de sua união com o cantor Túlio Dek (37).

Gabriela Pugliesi e enfermeira lavam cabecinha de Lion

O parto de Gabriela Pugliesi

Em um vídeo emocionante do parto normal da influencidora, ela agradeceu aos presentes que a ajudaram a passar pelo momento especial. "Nada do q eu escrever vai expressar oq eu to sentindo, oq foi esse dia, oq é esse momento. Foi a melhor experiencia da minha vida. Minha irmã que fez todo momento parecer um sonho. A equipe toda que me proporcionou um parto normal lindo, respeitoso, paciente, amoroso, como toda mãe merece. Voces fizeram esse dia ser um sonho! E vc @tuliodek por ser tão incrível, seguro, calmo e me dar essa alegria", escreveu.