Gabriela Prioli encanta ao mostrar a filha fantasiada em seu mesversário: "Rainha do meu carnaval"

A apresentadora Gabriela Prioli comemorou o segundo mês de vida da filha, Ava, com cliques encantadores

Gabriela Prioli (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Ava, fruto de seu relacionamento Thiago Mansur (32).

A filha do casal completou seu segundo mês de vida nesta quarta-feira, 22, e a nova apresentadora do programa Saia Justa, do GNT, postou duas fotos mostrando a filha fantasiada em clima de carnaval.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a pequena aparece deitada, usando uma saia de tule, rosa e verde, uma camiseta branca e uma tiara de laço. Já na legenda da publicação, a mamãe coruja se derreteu e confessou que Ava não ficou muito tempo com a roupa.

"A rainha do meu carnaval faz 2 meses hoje. Não ficou 5 minutos com essa roupa. Não gosto de trecos na cabeça e a saia é de um tule muito áspero, mas valeu a foto", escreveu Prioli na legenda da publicação.

Confira as fotos da filha de Gabriela Prioli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Clique em família

Recentemente, Gabriela Prioli usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um lindo clique em família. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto em que aparece ao lado do marido, Thiago Mansur, e da filha do casal, Ava, e prestou uma linda homenagem ao amado.

"Meu amor… no último domingo eu tive insônia. E você não sabe, mas sem conseguir dormir eu me enrosquei em você e agradeci, muitas vezes, ter te encontrado. Você mudou tanto a minha vida. Me deu tanto espaço pra eu ser quem eu sou que me fez sentir uma inteireza que eu não sabia possível. Eu nunca mais me senti inadequada. A sua segurança gentil me acolheu nesse sorriso sem fim. E quando eu pensei que já era feliz demais, você me deu essa menina que tem os seus olhinhos de bolota. Vivos, curiosos, doces. E sorri assim como você: leve. [...] Te amo. Obrigada pela caminhada até aqui", escreveu ela em um trecho da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!