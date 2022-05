Gabriel Jesus apresenta a filha recém-nascida, Helena

Gabriel Jesus e a namorada, Raiane Lima, mostram a primeira foto do rostinho da filha, Helena

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 13h32

O jogador de futebol Gabriel Jesus está radiante com o nascimento da primeira filha, Helena, fruto do namoro com Raiane Lima. Nesta quinta-feira, 26, o casal mostrou a primeira foto do rostinho da filha nas redes sociais e também surgiram com a bebê no colo em um registro no quartinho da menina.

No post, eles escreveram: “Nós! Deus é bom o todo tempo!”. Helena nasceu na terça-feira, 24, em uma maternidade de Londres, na Inglaterra. A menina veio ao mundo às 12h12, horário local do Reino Unido, cerca de 08h12 no horário de Brasília.

Gabriel Jesus vive no exterior para jogar pelo time Manchester City.

Confira as fotos da filha de Gabriel Jesus: