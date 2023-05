Gabi Martins encanta seguidores ao compartilhar fotos com a filha de Viih Tube e Eliezer

A cantora e ex-BBB Gabi Martins posou para fotos fofas ao lado da pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Neste domingo, 28, Gabi Martins (26) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de um encontro muito fofo. A cantora conheceu a filha de Viih Tube (22) e Eliezer (33), Lua (1 mês).

Além de surgir em uma selfie com Lua e seus pais, a ex-BBB ainda pegou a menina recém-nascida no colo. No post, a artista ainda compartilhou uma série de fotos com Viih e Eliezer antes do nascimento de Lua, como a “Farofa da Gkay” em que Viih foi grávida e o Chá Revelação de Lua.

“Hoje foi dia da titia conhecer a princesa Lua. Como fico feliz de ter feito parte da história de vocês. De ver o amor de vocês acontecendo e gerando esse anjinho. Eu já disse e repito que vocês são gigantes, mostram a realidade de pai e mãe que fazem tudo pela filha. Amo vocês demais! Lua é perfeita, gente!”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem.

Nos comentários, Viih Tube agradeceu: “Obrigada por estar sempre aqui, amiga de verdade”. E Gabi respondeu: “Conta sempre comigo, você tem aqui mais que uma amiga”. E o participante do BBB 22, Eliezer também disse a Gabi: “Obrigado pela visita Gabi, nossa madrinha”.

Os seguidores da sertaneja também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Isso que chamo de perfeição”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Que linda essa amizade, Gabi”.

Recentemente, Gabi causou comoção nas redes sociais ao lançar a canção “Indereço”, intitulada desta forma por conta de um erro de gramática cometido pela modelo que estava ficando com o então namorado de Gabi, Lincoln Lau.

Abriu o jogo!

Porém, em publicações recentes nas redes sociais, Gabi Martins comentou que não desistiu do amor e comentou sobre sua vida pessoal com seus seguidores.

"Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim”, afirmou.